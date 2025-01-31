НБУ оцінив, як зросла б інфляція, якби тарифи для населення були ринковими

В Україні приведення тарифів до ринково обґрунтованого рівня потенційно могло б призвести до додаткового зростання інфляції на 4,7%.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2025 року.

Враховуючи, що упродовж IV кварталу споживча інфляція стрімко зростала і у грудні пришвидшилася до 12.0%, то з потенційним додатковим зростанням інфляції через приведення тарифів до ринкових вона могла б становити 16,7%. Однак, як вважають в НБУ, реалізації такого впливу запобігла дія мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ (природний газ, опалення та гарячу воду).

В НБУ нагадали, що світові ціни на газ залишалися значно вищими за ті, що використовувалися для розрахунку тарифів на комунальні послуги для українців.

Нагадаємо:

За розрахунками НБУ, інфляція в Україні сягне свого піку в II кварталі до 15% в річному вимірі та з середини року почне знижуватися. Наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8.4%.

Цьому сприятимуть заходи процентної політики НБУ, стійкість валютного ринку, вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту, а також помірний зовнішній ціновий тиск. Крім того, поступово зменшуватиметься ефект перенесення на інфляцію підвищених витрат на енергозабезпечення, що вже в значній мірі відбувся.

