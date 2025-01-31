Число померлих в Україні у 2024р. перевищило число народжених у 2,8 рази - Мінюст

В Україні 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 разів перевищило число зареєстрованих народжень - 176,78 тис., свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або 5,7%, тоді як кількість померлих - лише на 0,2%, або 1,15 тис.

В той же час, за даними Мінюсту, у другому півріччі 2025 року динаміка показників стала трохи кращою: число зареєстрованих народжень порівняно із першим півріччям збільшилося на 1,6% - до 89,02 тис., тоді як число смертей скоротилося на 2,7% - до 244,12 тис.

Щодо показника відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами, то найгірший він у Херсонський та Донецький областях - відповідно 11 та 8,5 разів. Суттєва гірший за середній показник в Запорізькій та Сумській - 4,7, Харківській - 4,5 та Чернігівській областях - 4,4 рази

За даними Мінюсту, найкращим цей показник є у Рівненській - 1,6 разів, Закарпатській та Волинській областях - 1,7 разів, Києві - 1,8 разів, Чернівецькій - 1,9 та Львівській областях - два рази.

Як повідомлялося, 30 вересня Кабінет міністрів схвалив Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року та затвердив план заходів щодо її реалізації у 2024-2027 роках. Згідно з документом, чисельність населення в Україні, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року - до 25,2 млн осіб.

Згідно з документом, за даними Держстату, чисельність населення України на дату проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року становила 48,5 млн осіб, а за оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук, на 1 січня 2022 року чисельність населення України становила 42 млн осіб, на липень 2024 року - 35,8 млн осіб (на підконтрольних територіях - 31,1 млн осіб).