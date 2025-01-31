Фінансові новини
- |
- 31.01.25
- |
- 12:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Число померлих в Україні у 2024р. перевищило число народжених у 2,8 рази - Мінюст
В Україні 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 разів перевищило число зареєстрованих народжень - 176,78 тис., свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції.
Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або 5,7%, тоді як кількість померлих - лише на 0,2%, або 1,15 тис.
В той же час, за даними Мінюсту, у другому півріччі 2025 року динаміка показників стала трохи кращою: число зареєстрованих народжень порівняно із першим півріччям збільшилося на 1,6% - до 89,02 тис., тоді як число смертей скоротилося на 2,7% - до 244,12 тис.
Щодо показника відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами, то найгірший він у Херсонський та Донецький областях - відповідно 11 та 8,5 разів. Суттєва гірший за середній показник в Запорізькій та Сумській - 4,7, Харківській - 4,5 та Чернігівській областях - 4,4 рази
За даними Мінюсту, найкращим цей показник є у Рівненській - 1,6 разів, Закарпатській та Волинській областях - 1,7 разів, Києві - 1,8 разів, Чернівецькій - 1,9 та Львівській областях - два рази.
Як повідомлялося, 30 вересня Кабінет міністрів схвалив Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року та затвердив план заходів щодо її реалізації у 2024-2027 роках. Згідно з документом, чисельність населення в Україні, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року - до 25,2 млн осіб.
Згідно з документом, за даними Держстату, чисельність населення України на дату проведення Всеукраїнського перепису населення 2001 року становила 48,5 млн осіб, а за оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи Національної академії наук, на 1 січня 2022 року чисельність населення України становила 42 млн осіб, на липень 2024 року - 35,8 млн осіб (на підконтрольних територіях - 31,1 млн осіб).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд
|ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду
|ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України
|Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|Українська компанія Huless, що виробляє «прив’язні» дрони, отримала $1 млн інвестицій
|Ціни на нерухомість у 2025 році можуть зрости до 25%, у випадку призупинення війни попит може зрости в рази, – експерт
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 31.01.25
|НБУ оцінив, як зросла б інфляція, якби тарифи для населення були ринковими
|Число померлих в Україні у 2024р. перевищило число народжених у 2,8 рази - Мінюст
|МВФ: Україна має остерігатись «білих слонів» у публічних інвестиціях
|Ціни на нафту зростають на тлі митних загроз у США, але все ще готові до тижневих втрат
Бізнес
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ
|Toyota спрощує заправку воднем: нова технологія дасть змогу заправляти 40-тонні вантажівки за 8 хвилин
|Цивільний реактивний літак XB-1 уперше подолав надзвуковий бар'єр
|Apple несподівано впровадила підтримку Starlink в iOS 18.3 — супутниковий зв’язок вже працює
|Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії
|ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate