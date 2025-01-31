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АНАЛІТИКА

МВФ: Україна має остерігатись «білих слонів» у публічних інвестиціях

 

Україна з її обмеженими ресурсами має оминати неефективних публічних інвестицій, так званих "білих слонів", зокрема шляхом зміцнення спроможностей інституцій, наголосила постійна представниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Прішила Тофано у ініційованій консорціумом RRR4U дискусії в Києві в четвер.

"Ми використовуємо поняття «білий слон» для опису будь-якої інвестиції, утримання якої є дорогим і яка не приносить пропорційної, або взагалі жодної вигоди. У світі є багато прикладів «білих слонів», і я впевнена, що Україна не виняток у цьому", - сказала вона, пояснюючи, в том числі, наявність вимог щодо покращення управління публічними інвестиціями у програмі співробтництва Фонду та України.

Кажучи про "білих слонів", Тофано підкреслила, що мова йде не тільки про марнування державних коштів, а й розвиток корупції.

За її словами, реформа управління публічними інвестиціями з'явилась у поворотний для України момент, коли потреба держави в інвестиціях задля відновлення та реконструкції є дуже значною, а фіскальний простір для цього невеликий.

"Коли реконструкція почнеться по-справжньому, сподіваюся, це буде скоро, простір для неефективного управління та фінансових зловживань тільки збільшиться. Завдання запобігти цим зловживанням і порушенням є складним. Ми вважаємо, що зміцнення інституцій є пріоритетом №1", - сказала представниця Фонду.

"У цьому питанні ми хотіли б підтримати рішучість Уряду, спрямовану на зміцнення інституцій. Один з прикладів такої рішучості - внесення змін до Бюджетного кодексу. Ми знаємо, скільки політичного капіталу це коштувало і про спроби зацікавлених сторін затримати це, тому ми хотіли б привітати уряд з прийнятими змінами", - доповнила Тофано.

Представниця МВФ наголосила на підтримці співпраці між інституціями. Окрім того Тофано відмітила важливість наявної державної інвестиційної стратегії, яка здатна узгоджено визначати пріоритети проєктів, і системи закупівель, що збирає всю інформацію і спрощує громадський контроль за ними.

У якості українського прикладу "білого слону" публічних інвестицій вона навела наміри влади одного з середніх міст України побудувати стадіон, який би вміщував більше людей, ніж кількість мешканців, бо була потреба кудись витратити гроші "військового ПДФО". Але цього потенційного "білого слона" після появи відповідного оголошення у "Прозорро" "вбили ще в колисці", уточнила представниця МВФ.

Місія Фонду під час здійснення 7-го перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) наприкінці лютого цього року, серед іншого, проведе оцінку плану дій щодо реформи управління державними інвестиціями, додала Тофано.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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