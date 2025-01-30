Україні треба виконати два відкладених «маяки», щоб отримати $917 мільйонів від МВФ

Україна повинна скасувати "правки Лозового" та створити Вищий адміністративний суд до сьомого перегляду програми МВФ, який відбудеться наприкінці лютого.

Про це під час презентації нового випуску Моніторингу виконання умов програми МВФ та допомоги ЄС у межах Ukraine Facility повідомив виконавчий директор Інституту аналітики та адвокації Юрій Ромашко.

"Маємо два невиконані структурні маяки, які вже кілька разів переносилися з грудневим дедлайном. Успішне виконання цих завдань може принести понад 900 млн дол. до державного бюджету для забезпечення стабільності України", - зазначив Ромашко.

За словами постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано, місія також оцінить план дій щодо реформи управління державними інвестиціями та прогрес у зміцненні середньострокового бюджетування.

Наразі парламент не розглянув у першому читанні урядові законопроєкти №12367 і №12368, подані в грудні минулого року.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт щодо "правок Лозового" розширює повноваження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у питаннях екстрадиції та міжнародної правової допомоги, а також переглядає строки досудового розслідування корупційних справ.

Інший документ створює новий Вищий адміністративний суд замість ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва. Новий суд розглядатиме справи проти центральних органів влади й, відповідно до вимог МВФ, мав бути створений до кінця липня 2024 року.