Україна має виконати 16 індикаторів Ukraine Facility до кінця березня - експертка

Україна повинна виконати 16 індикаторів Плану відновлення для Ukraine Facility у першому кварталі 2025 року.

Про це під час презентації нового випуску Моніторингу виконання умов програми МВФ та допомоги ЄС у межах Ukraine Facility повідомила експертка DiXi Group Альона Корогод, передає кореспондент Укрінформу.

За її словами, наразі виконано лише два індикатори - ухвалено закони про дошкільну освіту та про основні засади державної кліматичної політики. Решту 14 індикаторів мають схвалити до кінця березня.

"У сфері реформи державного управління має набрати чинності законодавство щодо реформи оплати праці на державній службі. Закон прийнятий у першому читанні ще у 2023 році і потребує остаточного ухвалення", - зазначила Корогод.

Серед інших завдань - збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду, реформування АРМА, ухвалення стратегії розвитку культури України та дорожньої карти з розділення зобов'язань щодо надання публічних послуг.

Також очікується оновлення електронного кабінету надрокористувача, реалізація трьох індикаторів у сфері цифрової трансформації та затвердження плану дій щодо створення національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.