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Українська армія взяла на озброєння безшумного робота-логіста
22:40 30.01.2025 |
Оборонне відомство України допустило до експлуатації в підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний», який виготовлений українськими виробниками.
Цей робот має балістичний та протимінний захист і призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань у зоні бойових дій. Завдяки малій висоті «Змій логістичний» залишається малопомітним на місцевості. Він може перевозити кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою.
Як зазначив начальник управління полковник Володимир Рочняк, потужності робота достатньо для евакуації поранених, транспортування вантажів, а також буксирування легкої автотехніки. За необхідності на нього можна встановити додаткові модулі.
Комплекс оснащений безшумним електродвигуном і рухається на металевих колесах із широкими ґрунтозачіпками, що дозволяє йому долати бездоріжжя, кам'янисту місцевість, болотисті ділянки та неглибокі водні перешкоди. Керування здійснюється оператором з безпечної відстані.
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