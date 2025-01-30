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Українська армія взяла на озброєння безшумного робота-логіста

22:40 30.01.2025 |

Економіка

Українська армія взяла на озброєння безшумного робота-логіста

 

Оборонне відомство України допустило до експлуатації в підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний», який виготовлений українськими виробниками.

Цей робот має балістичний та протимінний захист і призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань у зоні бойових дій. Завдяки малій висоті «Змій логістичний» залишається малопомітним на місцевості. Він може перевозити кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою.

Як зазначив начальник управління полковник Володимир Рочняк, потужності робота достатньо для евакуації поранених, транспортування вантажів, а також буксирування легкої автотехніки. За необхідності на нього можна встановити додаткові модулі.

Комплекс оснащений безшумним електродвигуном і рухається на металевих колесах із широкими ґрунтозачіпками, що дозволяє йому долати бездоріжжя, кам'янисту місцевість, болотисті ділянки та неглибокі водні перешкоди. Керування здійснюється оператором з безпечної відстані.
За матеріалами: gagadget.com
 

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