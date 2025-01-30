Реєстр збитків від агресії РФ відновив прийом заяв після кібератаки

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, відновив прийом заяв щодо пошкодженого або знищеного житла після масштабної кібератаки на українські реєстри.

Про це повідомляє пресслужба Реєстру.

"Після короткої тимчасової перерви, спричиненої кібератакою на українські реєстри, категорія А3.1 (пошкодження або знищення житлового нерухомого майна) знову відкрита для подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України", - йдеться у повідомленні.

У цій категорії заяви можуть подати власники квартир чи будинків в Україні, які були пошкоджені або знищені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Заяви у цій категорії можна подавати незалежно від того, де розташоване майно на території України (включаючи окуповані території), чи раніше власник звертався за компенсацією за межах програми "єВідновлення" та отримував її, чи було речове право на нерухоме майно зареєстроване у відповідному держреєстрі.

Також у Міжнародному реєстрі можна подати заяву на відшкодуваннюя збитків, втрат чи шкоди внаслідок смерті близького члена сім'ї (категорія А2.1). Реєстр уже отримав понад 1000 таких заяв.

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України

Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

Із серпня українці зможуть подати заяву до Реєстру збитків ще за 12-ма новими категоріями.

На початку липня Кабінет Міністрів зменшив кількість обов'язкових умов для подання заяви про відшкодування втрат до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Із 25 липня всі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, отримали можливість подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Це стане фундаментом для майбутніх репарацій.