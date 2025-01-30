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Міноборони закупило під держгарантії перші вантажівки для ЗСУ
10:46 30.01.2025 |
Міністерство оборони України у січні передало бойовим бригадам повнопривідні вантажні автомобілі від українського виробника для виконання спеціальних та бойових завдань.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Йдеться про першу партію транспорту, закупленого в межах одного з контрактів під державні гарантії на постачання озброєння та військової техніки для потреб армії.
"Державний контракт було укладено у грудні 2024 року. А вже у січні 2025-го ми отримали близько 80 одиниць вантажної техніки з колісною формулою 4х4 та 6х6. У них можна перевозити особовий склад та вантажі військового призначення", - уточнив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
Локалізація виробництва цих автомобілів в Україні перевищує 50%.
За словами Канєвського, у 2024 році Міноборони зробило акцент на закупівлях під держгарантії військової техніки для тилу: броньовані автомобілі та медеваки, спеціальна вантажна техніка, лазнево-пральні комплекси, паливозаправники тощо.
У 2025 році міністерство сфокусується на закупівлі засобів ураження.
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