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В Україні поменшало справ про рейдерство
12:16 29.01.2025 |
В Україні торік зафіксували 323 справи - на 11% менше, ніж у 2023 році та у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.
За інформацією платформи, з усіх проваджень зареєстрованих торік дійшли до суду 28%. Це трохи більше, ніж в середньому було у перші роки повномасштабного вторгнення. Втім у 2021 та 2020 роках потрапляли на розгляд близько 40% справ.
74% від усіх кримінальних справ про рейдерство стосуються підробки документів. Ще у 17% справи відкривали через протидію законній господарській діяльності, а решта випадків стосувались протиправного заволодіння майном.
1 722 скарги щодо рейдерства торік зареєстрували в Офісі протидії рейдерству - удвічі менше, ніж у 2021 році. 10 710 таких скарг зафіксовано загалом за останні 5 років.
86% від усіх скарг стосуються рейдерства нерухомості. Ще у 14% випадків рейдери намагалися привласнити чужий бізнес.
В останні два роки кількість скарг від українців знизилася до 36%, водночас звернень від бізнесу побільшало до 42%. Також до 17% зросла частка скарг від органів місцевого самоврядування (сільські, міські, районні та інші ради). До порівняння, з 2020 по 2023 роки, в середньому, цей показник складав 7%.
Лише 30% усіх скарг було задоволено торік. Ще 43% отримали відмову, а 27% випадків залишили без розгляду.
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