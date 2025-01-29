Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні поменшало справ про рейдерство

12:16 29.01.2025 |

Економіка

В Україні поменшало справ про рейдерство

 

В Україні торік зафіксували 323 справи - на 11% менше, ніж у 2023 році та у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

За інформацією платформи, з усіх проваджень зареєстрованих торік дійшли до суду 28%. Це трохи більше, ніж в середньому було у перші роки повномасштабного вторгнення. Втім у 2021 та 2020 роках потрапляли на розгляд близько 40% справ.

74% від усіх кримінальних справ про рейдерство стосуються підробки документів. Ще у 17% справи відкривали через протидію законній господарській діяльності, а решта випадків стосувались протиправного заволодіння майном.

1 722 скарги щодо рейдерства торік зареєстрували в Офісі протидії рейдерству - удвічі менше, ніж у 2021 році. 10 710 таких скарг зафіксовано загалом за останні 5 років.

86% від усіх скарг стосуються рейдерства нерухомості. Ще у 14% випадків рейдери намагалися привласнити чужий бізнес.

В останні два роки кількість скарг від українців знизилася до 36%, водночас звернень від бізнесу побільшало до 42%. Також до 17% зросла частка скарг від органів місцевого самоврядування (сільські, міські, районні та інші ради). До порівняння, з 2020 по 2023 роки, в середньому, цей показник складав 7%.

Лише 30% усіх скарг було задоволено торік. Ще 43% отримали відмову, а 27% випадків залишили без розгляду.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0195
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 43,7843
  0,3617
 0,82

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6760  0,03 0,07 42,3088  0,03 0,06
EUR 43,5740  0,11 0,24 44,3284  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,10 0,24 42,0700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес