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АНАЛІТИКА

Сплата податків резидентами «Дія.City» зросла більше ніж вдвічі за рік – до 18 мільярдів

23:53 28.01.2025 |

Економіка

 

Резиденти "Дія.City" у 2024 році перерахували до державного бюджету понад 18 млрд грн податків. Це вдвічі більше, ніж у 2023 році, коли сума податків склала 8,5 млрд грн.

Про це повідомляє віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр наголосив, що кошти, які надходять від резидентів, спрямовуються на підтримку армії, розвиток економіки та відновлення країни. Він також зазначив, що сума податків за 2024 рік стала рекордною за три роки існування проєкту.

"Щоб підприємці працювали чесно, вони мають отримувати найвигідніші умови для розвитку свої справи. Це вдалося втілити в Дія.City, до простору долучилося вже 1 522 резиденти", - зазначив Федоров.
За матеріалами: Економічна правда
 

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