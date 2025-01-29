До бюджету України вперше надійшли гроші від аукціонів на вилов риби

Вперше в історії до держбюджету України надійшли кошти для зариблення водойм, отримані від аукціонів на промисловий вилов риби. Раніше ці гроші наповнювали лише місцеві бюджети.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, нова бюджетна програма "Заходи із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об'єкти" вже отримала 3,38 млн грн за результатами торгів із продажу прав на спеціальне використання водних біоресурсів у 2025 році.

"Знакова подія для української аквакультури. Ці кошти стануть фундаментом для відновлення рибних популяцій, підвищення рибопродуктивності водойм, збереження біорізноманіття та біологічної меліорації", - наголосив Віталій Коваль.

Міністр також відзначив, що це один із послідовних кроків Міністерства в рамках політики імпортозаміщення. Щоб продукція, яка закуповується в Україні державними установами, була українського виробництва.