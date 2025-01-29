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АНАЛІТИКА

Зупинку USAID залишила без грошей третину проєктів з цифровізації в Україні – ЗМІ

 

Зупинка фінансування від USAID залишила без коштів приблизно третину від усіх проєктів у сфері GovTech в Україні.

Про це пише DOU з посиланням на думку експерта Романа Ланського.

"USAID різними проєктами закривало фінансування близько третини всього GovTech. Можливо, навіть трохи більше. Тому всі нові ініціативи призупиняються, а оплачують тільки те, що реалізовано до 24 січня. Далі всі контракти, включно з ФОПами, найімовірніше будуть на холді протягом трьох місяців. Але це попередня інформація, все може змінитися", - каже Ланський.

У Kitsoft (компанії, що розробляє та впроваджує цифрові технології для державних органів) зазначають, що ця ситуація призведе до уповільнення цифрової трансформації країни. Частково компанії будуть змушені переорієнтуватися.

"Ми планували велику кількість проєктів, зокрема з Мінцифри. Частка проєктів, що фінансуються USAID, становить до 30%, вони важливі, але не єдині. Тому глобально наші плани не змінюються, проте темпи зростання це уповільнює", - прокоментував CEO Kitsoft Олександр Єфремов.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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