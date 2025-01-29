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АНАЛІТИКА

ЄІБ виділить Україні 200 мільйонів євро на відновлення ГЕС на Дніпрі

 

Україна зможе отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення гідроелектростанцій на Дніпрі, а також 100 млн євро - на модернізацію централізованого опалення.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 січня.

"Сьогодні ухвалюємо рішення, що дозволить отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської ГЕС. Це витрати на закупівлю обладнання для відновлення після російських терористичних атак", - розповів Шмигаль.

Окрім того, ще одне рішення стосується отримання 100 млн євро від ЄІБ для інвестування в модернізацію централізованого опалення та в енергоефективність українських громад.

Зокрема, йдеться про закупівлю котлів, двигунів, турбін та супутнього обладнання.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року Європейський інвестиційний банк надав Україні 55 млн для реалізації 151 підпроєкту з відновлення шкіл, дитячих садочків, лікарень, соціального житла, а також систем опалення та водопроводу в кількох регіонах.

Також стало відомо, що ЄІБ розглядає можливість надати 400 млн євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні.

Згодом повідомлялося, що "Укргідроенерго" оцінило збитки внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіянами у 10 млрд грн на рік.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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