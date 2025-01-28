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Держбюджет торік отримав 133,6 мільярда акцизного податку
12:19 28.01.2025 |
У 2024 році надходження акцизного податку до загального фонду державного бюджету України становили 133,6 млрд грн з вироблених та ввезених підакцизних товарів.
Про це повідомила Державна податкова служба, передає Укрінформ.
"У 2024 році до загального фонду державного бюджету надійшло 133,6 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів. Це на 16,5% (18,9 млрд грн) більше, ніж у 2023 році", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що показник доходів виконаний на 103,3%, додатково до бюджету надійшло 4,3 млрд грн.
За даними ДПС, надходження від лікеро-горілчаної продукції, виробленої та ввезеної на митну територію України, становили 11 млрд грн, що на 8,5% (0,9 млрд грн) більше показника 2023 року та на 15% (1,4 млрд грн) перевищує планові показники.
Щодо тютюнових виробів, то минулого року надходження становили 96,6 млрд грн, що на 20,3% (16,3 млрд грн) перевищує показники 2023 року та на 7,7% більше запланованого показника доходів.
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