Третину пропозицій роботи на Work.ua в 2024р. склали вакансії в Києві та області - дослідження

Український ринок праці у 2024 році залишався нерівномірним, проте рівно третину вакансій (33,33%) склали пропозиції роботи у столиці та Київській області, констатується у дослідженні щодо результатів ринку праці в Україні на порталі пропозицій роботи Work.ua.

Згідно з опублікованими даними, по 8% усіх пропозицій передбачали роботу у Львівській і Дніпропетровській області, а також віддалено.

Серед компаній, найбільшу кількість вакансій у 2024 році розмістила мережа ритейлерський магазинів "Фора" - більше 3,96 тис. пропозицій роботи. На другому місці - мережа мультимаркетів "Аврора" - 3,5 тис., на третьому - мережа ритейлерських магазинів "АТБ" (майже 3,49 тис. вакансій).

Топ-5 за кількістю вакансій закриває мережа супермаркетів "Сільпо" (3,2 тис. пропозицій роботи) і компанія "Нова пошта" (3,15 тис. вакансій).

Далі за кількістю вакансій першість має мережа магазинів Eva, АО КБ "ПриватБанк","Аптека АНЦ", торговельна мережа Novus, "МХП", "Укрпошта", мережа магазинів "Prostor", Imperia HR, RetailGroup, мережа магазинів будівельних інструментів та обладнання "Dnipro-M", мережа АЗС "OKKO", аптека "Подорожник", мережа АЗС "WOG", DTEK, "Аптека 911".

Рекордсменом за кількістю відгуків на день стала вакансія Front-End Developer, на яку роботодавець отримав 555 відгуків.

Щодо категорій, в яких шукачі зацікавлювались найчастіше, то понад половину (53%) відгуків отримували вакансії із семи категорій: продаж, закупівля; IT, комп'ютери, інтернет; адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки; маркетинг, реклама, PR; секретаріат, діловодство, АГВ; сфера обслуговування; роздрібна торгівля.

Найбільш оплачуваною вакансією виявилась рієлтор, що спеціалізується на елітній нерухомості за кордоном: роботодавець пропонував від 450 тис. грн до 650 тис. грн на місяць, від кандидата очікували вищу освіту у галузі нерухомості, бізнесу або маркетингу, досвід роботи у сегменті елітної нерухомості від п'яти років, відмінне знання міжнародного ринку та вільне володіння англійською.

До 600 тис. грн пропонували фахівцю на вакансію Senior Smart Contract Engineer. Роботодавець шукав кандидата, що матиме чотири роки досвіду у розробці програмного забезпечення, щонайменше, два роки досвіду роботи з проєктами на основі блокчейну, а також критичне мислення і допитливий розум.

Серед вакансій-лідерів за рівнем зарплатні були дві пропозиції для медіабаєрів. Тут вимоги лояльніші: від шести місяців до одного року досвіду роботи з Facebook Ads. Також понад 500 тис. грн заробітку пропонували на вакансію Blockchain Developer, Full-stack developer, керівника служби безпеки.