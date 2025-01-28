Жумаділов заявляє, що буде суміщати посади в ДОТ та АОЗ на час службового розслідування проти Безруковою

Чинний керівник Державного оператора тилу (ДОТ) Арсен Жумаділов був призначеній міністром оборони України Рустемом Умєровом тимчасово виконувачем обов'язки керівника Агенції оборонних закупівель (АОЗ), та відсторонив її керівницю Марину Безрукову. Проти неї Умеров також ініціював службове розслідування. Про свою позицію в конфлікті та про задачі, що були поставлені перед ним на посаді очільника АОЗ Жумаділов розповів в понеділок в інтерв'ю "Суспільне Новини".

Як зазначив Жумаділов, в АОЗ виникла "управлінська криза, в межах якої необхідно швидко підхоплювати, включатися у роботу, щоб нічого не зупинилося".

"Мені запропонували взяти на себе виконання обов'язків керівника цієї агенції. Якщо зараз шукати якусь людину ззовні, на це пішов би час, а охочих насправді не так вже й багато", - додав він.

Попри призначення "тимчасово виконуючим", Жумаділов зазначений в Єдиному державному реєстрі як повноцінний керівник АОЗ. За його словами, він буде суміщати позиції керівника ДОТ та АОЗ, що "передбачено законодавством". Втім, він запевняє, що про об'єднання двох агенцій на разі не йдеться.

"Про об'єднання не йдеться, така ідея наразі не обговорюється. Йдеться про суміщення двох посад - це передбачено нашим законодавством", - сказав він.

Т.в.о. керівника АОЗ вважає, що результати роботи агенції за рік "загалом покращились", але "гірші за очікування Міноборони та Генштабу".

"АОЗ краща, ніж була, але їхні результати гірші за очікування Міноборони та Генштабу. Міністр прокомунікував, що надто мало товару отримали - десь близько 50%, по деяких програмах ще менше", - наголосив він.

Своєю основною задачею на посту керівника АОЗ Жумаділов вважає якнайкраще використання бюджетних коштів.

"В цілому, є задача якнайкращого використання бюджетних коштів. Це зокрема означає, що спецекспортери, ціни яких є, звісно, вищими, не можуть і надалі продовжувати грати ключову роль в межах закупівель цієї агенції. Ця робота насправді щодо зменшення їхньої ролі, вже була розпочата", - додав він.

Як повідомлялося, Міноборони на початку 2024 року березня анонсувало створення наглядових рад у складі трьох незалежних членів та двох представників держави в АОЗ та ДОТ, які замінили внутрішні підрозділи міністерства, що здійснювали закупівлі.

У середині червня Міноборони повідомило про отримання від рекрутера ТОВ "Телент Едвайзорс" (Odgers Berndtson) списку 12 кандидатів у незалежні члени наглядової ради АОЗ з шести країн, а в середині липня рекрутер ТОВ "Ворлд Екзек'ютів партнерз" (Heidrick & Strugg) 9 кандидатів у незалежні члени наглядової ради ДОТ із 7 країн. Остаточно наглядові ради АОЗ і ДОТ були створені в січні 2025 року, проте в грудні було змінено статути цих підприємств з урізанням повноважень наглядових рад. Наглядова рада АОЗ в умовах конфлікту міністра і директора агентства, що вже сформувалася, 21 січня одноголосно вирішила продовжити контракт з Безруковою на рік, а також провести комплексний аудит діяльності Агентства із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Міноборони не погодило таке продовження, проте наглядова рада тепер уже двома голосами проти двох з урахуванням переважного права голосу голови ради ексзаступника міністра оборони Юрія Джигіра продовжила контракт Безрукової 24 січня. У той же день Умеров повідомив, що контракт з Безруковою не буде продовжено, а керуватиме АОЗ голова ДОТ Жумаділов, поєднуючи ці посади.

Міністр також заявив, що ініціював звільнення свого заступника Дмитра Клименкова, який опікуватися закупівлею, а також відкликає двох представників держави в наглядовій раді - Джигіра та директора фонду "Повернися живим" Тараса Чмута, які проголосували за продовження повноважень Безрукової, і здійснить перезапуск наглядової ради.

Обсяг закупівель АОЗ становить близько 300 млрд. грн. на рік, ДОТ - близько 100 млрд. грн.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони (ГАР МО) закликала Раду національної безпеки і оборони (РНБО) та політичне керівництво держави негайно втрутитися у конфлікт між Міноборони на чолі з Рустемом Умєровим та "Агентством оборонних закупівель" (АОЗ) на чолі з Мариною Безруковою.

На думку ГАР МО, скандал не має раціональних причин і пояснень, або ці причини жодного разу не були публічно прокомуніковані жодною зі сторін, а ситуація могла бути виправлена в будь-який момент за останні кілька місяців, "і левова частина провини за те, що цього не сталося, лежить на Міністерстві оборони України".

В антикорупційній раді вважають, що ця ситуація є найяскравішим прикладом поганого корпоративного управління з провиною обох сторін, зокрема, наглядова рада мала проблеми з підбором як незалежного юридичного радника, так і корпоративного секретаря для своєї роботи.

ГАР МО також виступила проти ідеї фактичного об'єднання АОЗ з іншим закупівельним агентством - "Державним оператором тилу" (ДОТ), директора якого Арсена Жумаділова міністр Умєров вирішив призначити за сумісництвом директором АОЗ замість Безрукової.