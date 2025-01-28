Інтенсивність роботи «Ради семи» не впала, але зменшилася зацікавленість з боку влади - Гороховський

Співвласник monobank та член Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові ("Рада семи") Олег Гороховський відзвітував про результати роботи ради в 2024 році та заявив, що, за його відчуттям, зацікавленість влади до "Рада семи" знизилася.

Він нагадав, що 26 січня виповнився рік від дати підписання президентом України Володимиром Зеленським указу №30/2024, яким була створена "Рада семи", покликана покращувати бізнес-клімат в Україні.

"Ми проводимо зустрічі кілька разів на тиждень - опрацьовуємо звернення підприємців, на яких здійснюється тиск правоохоронних або інших державних органів, обговорюємо законопроекти, які ми вважаємо корисними, та відповіді на форс-мажорні ситуації. За нашими відчуттями, інтенсивність роботи не впала, але впала зацікавленість до Ради з боку влади", - констатував співвласник mono в Facebook.

Він додав, що також "Рада семи" системно консультує представників Кабінету Міністрів, депутатів, Офісу Президента і намагається відвернути шкоду, яка може бути заподіяна шкідливими законопроєктами чи постановами щодо податків, бронювання та інших обмежень.

За словами банкіра, рік тому "Рада семи" напрацювала низку пропозицій для покращення бізнес-клімату в Україні та відтоді навмисно не бере нові напрямки, щоб зберігати високий коефіцієнт виконання задач. Натомість вона вирішила сфокусуватися на восьми найгостріших питаннях, які створюють серйозні перешкоди для бізнесу та мають значний вплив на економічний розвиток країни.

Таким чином, в межах "Ради семи" було створено команду, до якої кожен підприємець може подати звернення, якщо бачить неправомірні або непропорційні заявленим збиткам дії правоохоронців. За рік "Рада семи" отримала 31 звернення, за якими вдалося вирішити шість кейсів. Три з них активно обговорювали в публічному просторі: "Текстиль-Контакт" та неправомірні дії і тиск з боку слідчих та прокуратури, Agromino та спроба рейдерського захвату власності підприємства, а також EDS Ukraine, у власника якої після обшуків вдома СБУ вилучило готівку та документи.

"Хочеться, аби в перспективі правоохоронна система була більш прозорою і не потребувала залучення "Ради семи", щоб виявляти зловживання окремих людей та виправляти їх. Але поки працюємо з тим, що є", - зазначив Гороховський.

Він пояснив, що одне з важливих завдань, яке ставилося на початку роботи в "Раді семи" - зробити так, щоб уряд та президент комунікували, що підприємці важливі, особливо під час війни. І таким чином, через комунікацію, змінили ставлення українців до підприємців і бізнесу загалом.

На його думку, позитивний "фідбек" працює - президент регулярно згадує про роль податків від бізнесу у підтримці обороноздатності держави, а менеджери держави відвідують і комунікують про важливість підприємництва на бізнес-форумах.

"Нам, на жаль, не вдалося привести до ладу закон щодо КІКів. Відтермінування штрафів не вирішує кореневу проблему. За нашими даними фаундери бізнесів з сумарним виторгом близько $20 млрд залишили Україну і не збираються повертатися із-за цього закону", - констатував член Ради семи.

Крім того, як підкреслив Гороховський, "Рада семи" зареєструвала законопроєкт №12439 щодо удосконалення гарантій захисту суб'єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження, який був зареєстрований на сайті ВР 24 січня-202, та регламентує порядок накладення арешту на майно, встановлює чіткі терміни його повернення, гарантує обов'язкову присутність спеціалістів під час обшуків, надає стороні захисту широкі права щодо оскаржень, доступу до матеріалів справи.

Гороховський додав, що важливим напрацюванням ради семи є рекомендації щодо правок у нові стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування, які були затверджені генпрокурором 24 квітня 2024 р.

Також, за рекомендаціями ради, Офіс генерального прокурора провів аудит кримінальних проваджень, відкритих проти українського бізнесу, і в результаті (за даними ОГП) закрив 1218 з них.

"На жаль, ми бачимо, що тиск на бізнес з боку деяких державних органів продовжується: податкова, правоохоронці, екологічні служби та інші. Дуже багато тих, хто хоче контролювати. Та мало тих, хто хоче щось створювати", - констатував він.

Серед позитивних змін за сприяння "Ради семи" Гороховський також зазначив перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), створення платформи для збору зворотного зв'язку від бізнесу та запуск її бета-версії "Пульс" (вже є 140 відгуків), створення аналітичного дашборду щодо взаємодії бізнесу та правоохоронних органів, спрощення процедури набуття власності на земельні ділянки для підприємців, а також підтримка розвитку компаній military-tech.

Глобальною метою "Ради семи" на 2025 рік, як і торік, є завершення задач, сформульованих на початку діяльності.

"Зрозуміло, що ми могли б робити і більше, але хочемо спочатку довести ці треки до кінця. Запускати нове - легко. Доводити до кінця - ось що варто робити і на своєму прикладі показувати це адміністрації держави", - резюмував співвласник monobank.

Згідно з указом президента №30 від 26 січня, до "Ради семи" увійшли співзасновник ТОВ "Нетпік" Артем Бородатюк, співзасновник ТОВ "Фінтех Бенд" і monobank Олег Гороховський, президент ТОВ "Біофарма Плазма" Костянтин Єфименко, член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України" та співвласник ТОВ "Софтсерв" Тарас Кицмей.

Крім того, її членами стали президент Спілки українських підприємців (СУП), співвласник ТОВ "Нова пошта" В'ячеслав Климов, член ради директорів СУП і співвласник ТОВ "Аджакс Сістемс Манюфекчурінг" (Ajax Systems) Олександр Конотопський і голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.