Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці стали активніше повідомляти про корупцію - НАЗК

 

Населення України вважає найкорумпованішими сферами судову систему та митницю.

Про це заявив голова НАЗК Віктор Павлущик під час презентації дослідження «Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність», передає кореспондент Укрінформ.

Очільник НАЗК відзначив, що після початку повномасштабної війни громадяни України стали менш толерантними до корупції на практиці.

«Рекордною зараз є і частка тих, хто повідомив про корупцію компетентним органам: 17,2% представників бізнесу та 9,7% населення. Це вкрай важливі зрушення, адже у 2020 році частка тих, хто повідомляв про корупцію серед населення, була на рівні лише 3,3%», - заявив Павлущик.

Водночас очільник НАЗК відзначив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну суттєво вплинуло на ставлення громадян до корупції.

Так, наразі спостерігається найгірше в історії ставлення громадян до проявів корупції.

Українці стали активніше повідомляти про корупцію - НАЗК

 

«На ставлення суспільства до корупції впливає низка факторів, серед яких головними є виснаженість українців війною, традиційно високий рівень недовіри до держави та постійне висвітлення корупції в інформаційному просторі», - наголосив голова НАЗК.

Він додав, що опитані українці зазначають суттєве зростання рівня корупції у 2024 році.

«Нині маємо найбільший в історії відсоток українців - 58% на противагу 43% у 2017 році, які негативно ставляться до корупційних проявів та обирають викривальну модель поведінки», - додав голова нацагентства.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9479
  0,0226
 0,05
EUR
 1
 44,1460
  0,2292
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6442  0,07 0,17 42,3046  0,04 0,09
EUR 43,4635  0,08 0,18 44,3765  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,00 0,00 41,9800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес