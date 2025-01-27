Українці стали активніше повідомляти про корупцію - НАЗК

Населення України вважає найкорумпованішими сферами судову систему та митницю.

Про це заявив голова НАЗК Віктор Павлущик під час презентації дослідження «Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність», передає кореспондент Укрінформ.

Очільник НАЗК відзначив, що після початку повномасштабної війни громадяни України стали менш толерантними до корупції на практиці.

«Рекордною зараз є і частка тих, хто повідомив про корупцію компетентним органам: 17,2% представників бізнесу та 9,7% населення. Це вкрай важливі зрушення, адже у 2020 році частка тих, хто повідомляв про корупцію серед населення, була на рівні лише 3,3%», - заявив Павлущик.

Водночас очільник НАЗК відзначив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну суттєво вплинуло на ставлення громадян до корупції.

Так, наразі спостерігається найгірше в історії ставлення громадян до проявів корупції.

«На ставлення суспільства до корупції впливає низка факторів, серед яких головними є виснаженість українців війною, традиційно високий рівень недовіри до держави та постійне висвітлення корупції в інформаційному просторі», - наголосив голова НАЗК.

Він додав, що опитані українці зазначають суттєве зростання рівня корупції у 2024 році.

«Нині маємо найбільший в історії відсоток українців - 58% на противагу 43% у 2017 році, які негативно ставляться до корупційних проявів та обирають викривальну модель поведінки», - додав голова нацагентства.