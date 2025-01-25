Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна торік спрямувала на безпеку та оборону 2,1 трильйона - Мінфін

23:06 24.01.2025 |

Економіка

 

Видатки загального фонду держбюджету у 2024 році на сектор безпеки та оборони становили 2,1 трлн грн, зокрема у грудні - 328,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"2,1 трлн гривень склали видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-грудні 2024 року. Це 59,7% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у грудні використано з держбюджету - 328,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Україна торік спрямувала на безпеку та оборону 2,1 трильйона - Мінфін

 

Зазначається, що у 2024 році кошти були спрямовані на:

* 1,2 трлн грн - грошове забезпечення та заробітну плату з нарахуваннями для військовослужбовців, осіб рядового (начальницького) складу, поліцейських та інших працівників;

* 627 млрд грн - придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів;

* 157 млрд грн - медичне, соціальне забезпечення та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань;

* 82,4 млрд грн - придбання пально-мастильних матеріалів та засобів індивідуального захисту (шоломи, бронежилети, інше спеціальне екіпірування);

* 37,2 млрд грн - на забезпечення харчуванням;

* 13,5 млрд грн- на комунальні платежі і послуги.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9253
  0,0498
 0,12
EUR
 1
 43,9168
  0,2459
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7154  0,06 0,15 42,3415  0,08 0,18
EUR 43,5427  0,01 0,03 44,2954  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,01 0,02 41,9700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес