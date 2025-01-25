Україна торік спрямувала на безпеку та оборону 2,1 трильйона - Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету у 2024 році на сектор безпеки та оборони становили 2,1 трлн грн, зокрема у грудні - 328,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"2,1 трлн гривень склали видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-грудні 2024 року. Це 59,7% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у грудні використано з держбюджету - 328,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2024 році кошти були спрямовані на:

* 1,2 трлн грн - грошове забезпечення та заробітну плату з нарахуваннями для військовослужбовців, осіб рядового (начальницького) складу, поліцейських та інших працівників;

* 627 млрд грн - придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів;

* 157 млрд грн - медичне, соціальне забезпечення та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань;

* 82,4 млрд грн - придбання пально-мастильних матеріалів та засобів індивідуального захисту (шоломи, бронежилети, інше спеціальне екіпірування);

* 37,2 млрд грн - на забезпечення харчуванням;

* 13,5 млрд грн- на комунальні платежі і послуги.