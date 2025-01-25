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Кабмін посилив контроль за зберіганням підакцизних товарів: запускає спеціальний реєстр
22:38 24.01.2025 |
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка визначає порядок ведення Єдиного реєстру місць зберігання спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнової сировини, тютюнових виробів та рідин, які використовуються в електронних цигарках. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Реєстрація місць зберігання у Єдиному реєстрі є критично важливою для легальної діяльності підприємств у сфері обігу підакцизних товарів в Україні, пояснюють у міністерстві.
Реєстр міститиме інформацію про:
* суб'єктів господарювання (найменування, код ЄДРПОУ, адреса)
* місцезнаходження місць зберігання
* індивідуальний номер місця зберігання
* номери ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів
* дати внесення та виключення місць зберігання з Реєстру
Реєстр місць зберігання почне функціонувати через 60 днів з дня набрання чинності цією урядовою постановою.
Довідка
Місце зберігання - це місце, яке використовується для зберігання спирту етилового, біоетанолу та спиртових дистилятів, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру місць зберігання. Водночас склади тимчасового зберігання, митні склади, інші приміщення, призначені для зберігання товарів під митним контролем відповідно до Митного кодексу України, не підлягають внесенню до Реєстру.
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