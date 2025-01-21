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Податкова торік виявила понад 11 тисяч неоформлених працівників
16:09 21.01.2025 |
Державна податкова служба України у 2024 році встановила більше 11 тисяч фактів використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин.
Про це повідомила ДПС, передає Укрінформ.
"ДПС протягом 2024 року встановила понад 11 тисяч фактів використання роботодавцями найманої праці без оформлення трудових відносин. Ці дані передані до Державної служби з питань праці України", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами проведених перевірок понад 7 тис. працівників оформили офіційне працевлаштування.
У ДПС наголошують на важливості легалізації трудових відносин та заробітної плати, особливо в умовах повномасштабної війни. Офіційне працевлаштування надає працівникам переваги у вигляді зарахування періоду роботи до страхового стажу впливає на майбутній розмір пенсії, у разі втрати роботи з'являється можливість отримання державної підтримки через центри зайнятості, а жінки мають право на відпустку по догляду за дитиною до трьох років зі збереженням посади.
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