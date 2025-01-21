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Держаудитслужбі розширили повноваження для перевірок

14:43 21.01.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів змінами до постанови №631 затвердив новий алгоритм перевірок закупівель із боку Державної аудиторської служби. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Доповнюємо підстави перевірки у разі непроведення відкритих торгів, придбання товарів без використання електронного каталогу, якщо до цього зобов'язує законодавство. Також перевірятимемо дотримання норм щодо локалізації виробництва", - повідомив прем'єр.

Як уточнює представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, порядок проведення перевірок закупівель Державною службою доповнено новими підставами, а саме у разі встановлення фактів:

* поділу предмета закупівлі на частини, щоб уникнути проведення відкритих торгів/спрощених закупівель у визначеному законодавством порядку

* придбання товару за укладеним договором, який не локалізовано відповідно до законодавства

* придбання товарів без використання електронного каталогу та/або укладання договорів, якими передбачено оплату товарів без використання електронного каталогу, у разі, коли його застосування обов'язкове відповідно до законодавства.

Також уточнено процедуру надання всіх необхідних для перевірки документів та відомостей, дій посадових осіб органу державного фінансового контролю у разі їх ненадання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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