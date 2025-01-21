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Держаудитслужбі розширили повноваження для перевірок
14:43 21.01.2025 |
Кабінет міністрів змінами до постанови №631 затвердив новий алгоритм перевірок закупівель із боку Державної аудиторської служби. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Доповнюємо підстави перевірки у разі непроведення відкритих торгів, придбання товарів без використання електронного каталогу, якщо до цього зобов'язує законодавство. Також перевірятимемо дотримання норм щодо локалізації виробництва", - повідомив прем'єр.
Як уточнює представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, порядок проведення перевірок закупівель Державною службою доповнено новими підставами, а саме у разі встановлення фактів:
* поділу предмета закупівлі на частини, щоб уникнути проведення відкритих торгів/спрощених закупівель у визначеному законодавством порядку
* придбання товару за укладеним договором, який не локалізовано відповідно до законодавства
* придбання товарів без використання електронного каталогу та/або укладання договорів, якими передбачено оплату товарів без використання електронного каталогу, у разі, коли його застосування обов'язкове відповідно до законодавства.
Також уточнено процедуру надання всіх необхідних для перевірки документів та відомостей, дій посадових осіб органу державного фінансового контролю у разі їх ненадання.
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