Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Асоціації малого бізнесу закликали уряд змінити умови участі виробників у програмі «Національний кешбек»

14:26 21.01.2025 |

Економіка

 

Програма "Національний кешбек" має скасувати заборону на участь в ній малого бізнесу і не створювати викривлену ситуацію на ринку на користь великих гравців.

Про це йдеться у публічному зверненні до уряду більш як двох десятків бізнес-асоціацій України.

"Із Програми виключено у якості продавців всіх суб'єктів підприємницької діяльності, що перебувають на спрощеній системі оподаткування... Тобто на продуктові ринки або святкові ярмарки програма також не поширюється. У більшості випадків програма діє через великі та середні торговельні мережі, викривлюючи умови конкуренції на роздрібному ринку, де такі мережі вже мають превалюючу ринкову силу", - вказують автори звернення.

Серез підписантів звернення, зокрема, Всеукраїнська професійна асоціація підприємців, Асоціації приватних роботодавців, Асоціація 4Бізнес, Бізнес об'єднання "Разом за майбутнє", Альянс РОМБ, Всеукраїнської асоціації підприємців та споживачів.

Вони вказують на те, що заборона малому бізнесу приєднатися до "національного кешбеку" є не тільки дискримінаційною, але й економічно не вигідна.

"Нещодавно Міністерство економіки опублікувало дані про вплив Програми "Національний кешбек" на економіку країни. Відповідно до розрахунків Мінекономіки - реалізація проєкту забезпечила у 2024 році зростання ВВП на 0,001%, по суті - у межах статистичної похибки. В той же час Програма суттєво спотворює конкуренцію, надає перевагу торговим мережам, не поширюючись на малих та мікро підприємців", - вказують автори листа на офіційні дані уряду.

За їхніми словами, оскільки уряд розпочав "Національний кешбек" під гаслом підтримки національного виробника, то програма має поширюватися і на дрібних підприємців. Тим більше, що малий бізнес сплачує щорічно стільки ж податків, скільки й великі мережеві бізнеси.

Автори звернення також вказують, що програма охоплює значно менше споживачів, ніж це можливо. Вони пропонують збільшити максимальну місячну суму повернень за покупки з 3000 до 6000 гривень, і таким чином заохотити більше українців нею скористатися.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1661
  0,0110
 0,03
EUR
 1
 43,6419
  0,1421
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9904  0,07 0,16 42,6662  0,03 0,06
EUR 43,5269  0,26 0,61 44,3777  0,29 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,02 0,05 42,2000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес