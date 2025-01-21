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В Україні хочуть контролювати цільове використання виплат за пільгою на оплату комуналки

13:46 21.01.2025 |

Економіка, Право

 

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг" №12427.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Законопроєкт спрямований на удосконалення механізму надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у частині встановлення контролю за їхнім цільовим використанням, а саме спрямуванням коштів державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг", - зазначив Мельничук.

Зокрема, проєктом закону пропонується внести зміни до законів України, якими передбачено надання громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, зокрема, треба визначити, що пільгові категорії громадян зобов'язані щомісяця спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг, а умови надання пільг у разі відсутності оплати за комунальні послуги коштами пільг, визначаються у порядку, встановленому Кабміном.

Раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів розширив перелік громадян, які 2025 року отримуватимуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг із урахуванням середньомісячного доходу сім'ї.

У жовтні минулого року повідомлялося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

Пізніше стало відомо, що Національний банк України очікує, що наступного року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть.

У листопаді в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів попередили, що з початком опалювального сезону громадяни мають ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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