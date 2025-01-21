Виплата субсидій на оренду житла переселенцям розпочнеться 29 січня - Шмигаль

Кабінет Міністрів розпочне виплати субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб із 29 січня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців. З 29 січня стартує субсидія з оренди житла. Це значно знизить навантаження на сімейні бюджети", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Як повідомлялося, 27 грудня Кабмін поширив на всю територію України субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Скористатися субсидією на оренду житла зможуть переселенці, які перемістилися в будь-який регіон, підконтрольний уряду України, за умови, що фінансово-майновий стан сім'ї відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалася лише на дев'ять областей).

Право на субсидію також отримають сім'ї, які орендують житло і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів (раніше планувалося, що цей поріг становитиме 30% від доходів).

Субсидію на оренду житла для переселенців призначатимуть за аналогією з житловою субсидією, а її розмір розраховуватимуть індивідуально для кожної сім'ї. "На розмір впливають рівень доходу сім'ї, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла. Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не лише в різних регіонах, а й у великих містах і невеликих селах", - розповіли в Міністерстві соціальної політики України.

Водночас у відомстві наголосили, що ключовим інструментом такої програми є наявність офіційного договору оренди з власником житла.

Субсидування оренди житла реалізується в рамках програми "Зимова єПідтримка".