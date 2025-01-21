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АНАЛІТИКА

«Тисяча Зеленського»: Уже понад 12 мільйонів українців подали заявку на отримання виплат

13:39 21.01.2025 |

Економіка

 

Станом на 21 січня, понад 12 млн українців подали заявки на отримання тисячі гривень в межах програми "Зимова єПідтримка".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Із них 11,5 млн людей уже отримали свої виплати, з яких понад 3,3 млн - у 2025 році.

Крім того, майже 70 тисяч молодих українців долучилися до програми єКнига, і першим учасникам вже перерахували кошти на купівлю книг українською мовою, додав прем'єр.

Шмигаль також анонсував початок програми підтримки внутрішніх переселенців. Зокрема, з 29 січня стартує субсидія на оренду житла, що має значно зменшити навантаження на родинні бюджети.

Водночас Кабмін вдосконалює ще одну важливу соціальну програму - "Тепла зима". Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО.

"У грудні 2024 року ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6500 грн. Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей", - пояснив очільник уряду.

Як повідомлялося, 13 січня Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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