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Кабмін затвердив порядок держмоніторингу питної води

13:16 21.01.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок затвердив порядок здійснення державного моніторингу у сферах питної води та питного водопостачання, а також водовідведення, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Порядок визначає процедуру здійснення державного моніторингу у сферах питної води та питного водопостачання, водовідведення, організацію взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств питного водопостачання, підприємств централізованого та нецентралізованого водовідведення, а також забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацією для прийняття управлінських рішень", - написав Мельничук у телеграмі.

Порядок ухвалено в рамках законів "Про питну воду та питне водопостачання" і "Про водовідведення та очищення стічних вод".

"Передбачено розроблення та впровадження інформаційно-аналітичної Платформи для забезпечення збору, обробки, аналізу, збереження, узагальнення й аналізу інформації про стан об'єктів централізованого питного водопостачання та систем водовідведення", - повідомив Мельничук.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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