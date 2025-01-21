Кабмін затвердив порядок держмоніторингу питної води

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок затвердив порядок здійснення державного моніторингу у сферах питної води та питного водопостачання, а також водовідведення, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Порядок визначає процедуру здійснення державного моніторингу у сферах питної води та питного водопостачання, водовідведення, організацію взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств питного водопостачання, підприємств централізованого та нецентралізованого водовідведення, а також забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацією для прийняття управлінських рішень", - написав Мельничук у телеграмі.

Порядок ухвалено в рамках законів "Про питну воду та питне водопостачання" і "Про водовідведення та очищення стічних вод".

"Передбачено розроблення та впровадження інформаційно-аналітичної Платформи для забезпечення збору, обробки, аналізу, збереження, узагальнення й аналізу інформації про стан об'єктів централізованого питного водопостачання та систем водовідведення", - повідомив Мельничук.