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«Тисяча Зеленського»: Вже 10 мільйонів українців подали заявки на отримання грошей через «Дію»
14:49 17.01.2025 |
Уже 10 млн українців подали заявки на отримання виплат за програмою "Зимова єПідтримка" в застосунку "Дія", серед яких майже 2,5 млн - це виплати на дітей.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.
"Програма вже стала наймасштабнішою серед усіх соціальних ініціатив, реалізованих через застосунок "Дія". За півтора місяці маємо 10 млн заявок, з них майже 2,5 млн - на дітей. "Зимова єПідтримка" перевершила всі попередні програми підтримки від Уряду. Рахунки за опалення та інші комунальні послуги залишаються серед ключових напрямків, куди люди спрямовують отриману допомогу, показуючи, що така допомога нині є вкрай потрібно для українців у складний зимовий період", - сказала Свириденко.
Як зазначається, серед поданих заявок:
* 14% заявок від внутрішньо переміщених осіб;
* 18,5% людей віком 60+ ;
* 68% користувачів - жінки, 32% - чоловіки;
* середній вік заявників - 40 років.
Як повідомлялося, раніше в січні Кабінет Міністрів спрямував із резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".
Умови програми
22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.
Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв'язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.
Прийом заявок на отримання допомоги розпочався на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".
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