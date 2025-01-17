Видатки у держбюджету торік зросли на 15% і сягнули 3,5 трильйона - Мінфін

У 2024 році видатки загального фонду державного бюджету становили 3,5 трлн грн, що на 15% більше порівняно з 2023 роком.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

"За січень-грудень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,5 трлн грн, що на 456,5 млрд грн, або на 15% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у грудні було витрачено 492,2 млрд грн", - ідеться у повідомленні.

Найбільшу частку видатків - 1,3 трлн грн або 37% від загального обсягу - спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, що на 5,6% більше ніж торік. З них 973,3 млрд грн виділено на грошове утримання військовослужбовців.

На оплату товарів і послуг витрачено 587,1 млрд грн (16,8% загального обсягу), з яких 340 млрд грн - на потреби ЗСУ та силових структур, а 157,3 млрд грн - на програму медичних гарантій.

Видатки на соціальне забезпечення склали 570,1 млрд грн (16,3%), включаючи 274,7 млрд грн трансферту Пенсійному фонду та 112,8 млрд грн на соціальний захист вразливих категорій населення.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам спрямовано 426,7 млрд грн (12,2%), з яких 378,2 млрд грн - на потреби ЗСУ. Видатки на обслуговування держборгу становили 307,4 млрд грн (8,8%), а трансферти місцевим бюджетам - 177,5 млрд грн (5,1%).