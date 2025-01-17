Світовий банк прогнозує зростання економіки України цьогоріч до 2%

Світовий банк (СБ) прогнозує, що за підсумками цього року ВВП України зросте до 2%.

Про це йдеться в опублікованому документі банку під назвою «Світові економічні перспективи».

«Прогнозується помірне (економічне - ред.) зростання в Україні до 2% у 2025 році, припускаючи, що активні бойові дії триватимуть протягом року», - заявили у Світовому банку.

Крім того, у СБ прогнозують економічне відновлення України у 7%, яке очікується у 2026 році, залежно від припинення активних бойових дій, інвестицій у споживання та реконструкцію.

«Прогноз залишається залежним від термінів та кількості отримання зовнішньої допомоги та тривалості російського вторгнення», - додали у банку.

Зазначається, що геополітична напруженість продовжує залишатися критично-важливим чинником ризику.

«Значним чинником для регіонального прогнозування залишається вторгнення РФ в Україну. Будь-яка ескалація може призвести до більшого економічного погіршення у всьому регіоні», - заявили у банку.