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Мін'юст призначив нового гендиректора СЕТАМ
10:59 17.01.2025 |
Міністерство юстиції, відповідно до наказу, призначило Романа Осадчука на посаду генерального директора ДП «СЕТАМ».
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.
«Відповідно до наказу Міністерство юстиції України від 14.01.2025 № 57/к «Про призначення» та наказу ДП «СЕТАМ» від 15.01.2025 № 11-к «Про призначення» Осадчука Романа Вікторовича призначено на посаду генерального директора ДП «СЕТАМ» з 15 січня 2025 року на умовах контракту з посадовим окладом згідно зі штатним розписом», - ідеться у повідомленні.
Осандчук подякував міністерству за довіру, а також зазначив, що на підприємство чекають важливі зміни, які допоможуть зробити аукціон більш адаптованим під потреби покупців та продавців, що дозволить вийти на нові результати.
Зокрема, Осадчук протягом 2015-2024 років працював директором Хмельницької філії цього державного підприємства, а з грудня 2024 року був виконувачем обов'язки генерального директора.
Як повідомлялось, у жовтні 2024 року Мінюст звільнив з посади гендиректора «СЕТАМ» Олександра Мамро, він обіймав цю посаду з червня 2020 року.
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