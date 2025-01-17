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АНАЛІТИКА

Мін'юст призначив нового гендиректора СЕТАМ

10:59 17.01.2025 |

Економіка

 

Міністерство юстиції, відповідно до наказу, призначило Романа Осадчука на посаду генерального директора ДП «СЕТАМ».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.

«Відповідно до наказу Міністерство юстиції України від 14.01.2025 № 57/к «Про призначення» та наказу ДП «СЕТАМ» від 15.01.2025 № 11-к «Про призначення» Осадчука Романа Вікторовича призначено на посаду генерального директора ДП «СЕТАМ» з 15 січня 2025 року на умовах контракту з посадовим окладом згідно зі штатним розписом», - ідеться у повідомленні.

Осандчук подякував міністерству за довіру, а також зазначив, що на підприємство чекають важливі зміни, які допоможуть зробити аукціон більш адаптованим під потреби покупців та продавців, що дозволить вийти на нові результати.

Зокрема, Осадчук протягом 2015-2024 років працював директором Хмельницької філії цього державного підприємства, а з грудня 2024 року був виконувачем обов'язки генерального директора.

Як повідомлялось, у жовтні 2024 року Мінюст звільнив з посади гендиректора «СЕТАМ» Олександра Мамро, він обіймав цю посаду з червня 2020 року.
 

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