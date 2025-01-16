Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄБРР цьогоріч хоче інвестувати в Україну €1,5 мільярда

17:23 16.01.2025 |

Економіка

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що цього року інвестує в Україну 1,5 мільярда євро (1,54 мільярда доларів).

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

«Планування в Україні є складною справою, і можливо (ми інвестуємо - ред.) більше, якщо знайдемо правильні пропозиції. Інфраструктура, енергетична безпека є двома головними пріоритетами, а потім йде приватний сектор і стійкість у сфері продовольчої безпеки», - сказав керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер.

Минулого року лондонський банк інвестував в Україну рекордну суму - майже 2,4 млрд євро - після того, як збільшив свій статусний капітал на 4 млрд євро. ЄБРР зосередив своє фінансування у сфері енергетики на децентралізованих потужностях малої генерації, щоб допомогти забезпечити безперебійне енергопостачання для населення та бізнесу. (Видання нагадало, що постійні російські атаки ракетами та безпілотниками по українських електростанціях призводять до відключень електроенергії по всій країні).

За словами Тюркнера, хоча ЄБРР надавав кредити українським державним компаніям, у тому числі залізницям, понад 50% його інвестицій минулого року було спрямовано у приватний бізнес. За його словами, ця частка залишиться приблизно такою ж і в 2025 році, оскільки банк бачить «хороші перспективи розвитку сільськогосподарського сектору», який є центральним для української економіки.

За словами Тюркнера, Україна має досягти прогресу в боротьбі з корупцією та судовій реформі, щоб покращити інвестиційний клімат, оскільки є надія, що відновлення може розпочатися вже цього року після припинення вогню або укладення мирної угоди.

«Реформи є важливими, і ми хочемо допомогти, наскільки це можливо», - сказав він, додавши, що український уряд досягнув «багато чого», незважаючи на війну.

Тюркнер також закликав український уряд просуватися в реформі корпоративного управління, оскільки державні компанії будуть задіяні у відновленні. «Саме тому їхнє управління, їхня спроможність, прозорість та боротьба з корупцією відіграють ключову роль для успішної відбудови», - наголосив він.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1729
  0,0930
 0,22
EUR
 1
 43,3200
  0,2097
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0870  0,04 0,10 42,8067  0,11 0,25
EUR 43,4259  0,01 0,03 44,2222  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,09 0,21 42,1950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес