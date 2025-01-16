У Бучі планують побудувати водневий завод: польський інвестор назвав терміни

У місті Буча біля Києва планують побудувати Зелену промислову зону вартістю $500 млн. Українсько-польсько-японський проєкт анонсували в травні 2023 року, але він поки що залишається на початковій стадії підготовчих робіт, пише Pulz Biznesu.

Проєкт передбачає створення енергетичного кластера з виробництва зеленого водню та його перероблювання в аміак, що забезпечить роботою 3000 осіб.

Водень вважається зеленим джерелом енергії, якщо його виробляють зі звичайної води методом електролізу, а електроенергію беруть із зелених джерел: вітру, сонця, біомаси.

Учасниками проєкту є українська інженерна компанія UTEM (Південтеплоенергомонтаж), японська Tsubame і польська Hynfra, яка реалізує подібний проєкт у польському місті Сянік недалеко від Перемишля.

Зараз відбувається збір документації й розробка техніко-економічного обґрунтування, тобто проєкт все ще перебуває на етапі планування та пошуку фінансування. До початку фактичного будівництва справа не дійшла. Ключовим питанням на цей час є угода з урядом у Токіо, який фінансуватиме доопрацювання технічної документації. Потім консорціум подасть заявку на отримання коштів для реалізації проєкту. Очікується, що гроші нададуть влада Японії та міжнародні фінансові установи.

Попри повільний старт, керівництво проєкту налаштоване оптимістично щодо його реалізації.

"Зелену промислову зону в Бучі обов'язково збудують. Ми дуже хотіли б, щоб проєкт був введений в експлуатацію у 2029 році. Але воєнні умови можуть відстрочити цю дату", - сказав Томохо Умеда, президент і засновник Hynfra.

Успіх проєкту також залежатиме від доступності дешевої енергії, але Україна має хороші передумови для цього завдяки атомній енергетиці та потенціалу відновлюваних джерел енергії.