Браковані міни: Сметанін у Раді розповів, як виправили ситуацію з виробництвом

Торік українські підприємства ОПК виготовили близько 2,5 млн мінометних та артилерійських пострілів, і при такому масштабі допустимий рівень відсотка бракованої продукції є дуже помітним.

На цьому під час виступу у Верховній Раді України наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає Укрінформ з посиланням на трансляцію народного депутата із парламентської фракції «Європейська Солідарність» Олексія Гончаренка.

«За 2024 рік виготовили близько 2,5 мільйонів мінометних та артилерійських пострілів та стільки ж боєприпасів для БпЛА. При такому масштабі виробництва навіть допустимий рівень відсотка бракованої продукції є дуже помітним, не кажучи вже про обсяги неякісної продукції при можливих відхиленнях технологічного процесу», - сказав міністр.

Він нагадав про скандал із виявленими неякісними мінами виробництва одного з підприємств Укроборонпрому. Під час експлуатації загальної партії у кількості 54 000 одиниць було зафіксовано 417 технічних неспрацювань мінометних пострілів 120-мм калібру.

«Команда Мінстратегпрому, і завод-виробник, і Збройні Сили України, і Служба безпеки відпрацювали цей кейс чітко, у максимально стислі терміни. 21 грудня за результатами проведення підконтрольної експлуатації Міністерством оборони було прийнято рішення щодо відновлення серійного виробництва цих мін на зазначеному заводі», - додав Сметанін.

Тоді ж було розпочато процес заміни партій пострілів, у яких були зафіксовані випадки неспрацювання. Паралельно виробник відвантажує нові міни за чинними контрактами.

Як повідомлялося, восени 2024 року українським захисникам на фронт поставили партію неякісних 120-міліметрових мін вітчизняного виробництва. Міністерство оборони України призупинило використання партій боєприпасів у Силах оборони. Після проведеного розслідування виробництво відновлено, браковані міни виробник замінив власним коштом. Наразі Міноборони вже отримало 32 400 мін 120-мм калібру.