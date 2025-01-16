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Дохід від приватизації держмайна у 2024 р. зріс у 3,1 раза - ФДМ
13:54 16.01.2025 |
Дохід від приватизації державного майна у 2024 році зріс у 3,1 раза (на 6,75 млрд грн) порівняно з 2023 роком - до 9,9 млрд грн, повідомляється на сайті Фонду держмайна (ФДМ) України.
За його даними, 2015 року доходи від приватизації становили 0,2 млрд грн, 2016 року - 0,2 млрд грн, 2017 року - 3,4 млрд грн, 2018 року - 0,3 млрд грн, 2019 року - 0,5 млрд грн, 2020 року - 2,2 млрд грн, 2021 року - 5,1 млрд грн, 2022 року - 1,7 млрд грн, 2023 року - 3,15 млрд грн.
"У 2024 році ФДМУ вдалося встановити новий рекорд з надходжень від приватизації", - констатували у відомстві.
Загалом торік український бюджет отримав від приватизації 11,1 млрд грн, крім 9,9 млрд грн доходів, ще 1,2 млрд грн становив ПДВ.
Водночас від продажу об'єктів малої приватизації надійшло майже 3,5 млрд грн, де найдорожчим лотом став київський готель "Козацький" - 0,4 млрд грн, а два продані активи великої приватизації - столичний готель "Україна" та Об'єднана гірничо-хімічна компанія - забезпечили 6,45 млрд грн бюджетних надходжень.
ФДМ 2024 року також почав передавати на аукціони держактиви, які не мають балансової вартості або якщо вона дорівнює нулю, з початковою ціною 1 грн. У таких аукціонах була висока конкуренція.
"Ми пропонуємо ринку широкий вибір об'єктів: від великих об'єктів до єдиних майнових комплексів для розвитку бізнесу, нерухомості. Завдяки цьому кожен може знайти варіанти для інвестування. Протягом останнього десятиліття приватизація стала більш прозорою, а її результати - суттєво покращились", - зазначила в. о. голови ФДМ Іванна Смачило.
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