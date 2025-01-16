Мінекономіки знизило оцінку зростання ВВП України минулого року до 3,6%

Міністерство економіки оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2024 року на рівні 3,6%.

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку 15 січня повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"3,6% - очікується зростання ВВП за підсумками 2024 року, +0,6% - до цього зростання додала політика "Зроблено в Україні", - зазначила вона.

За словами Свириденко, український експорт торік зріс на 15,2% у грошовому вимірі, сягнувши $41,7 млрд.

Також урядовиця додала, що 67% доходів держави від усіх підприємств країни забезпечили критично важливі підприємства, які бронювали своїх працівників.

Крім того, держава отримала від приватизації в три рази більше від запланованого, і після закриття всіх угод 2024 року надходження від неї можуть сягнути 12 млрд грн.

"У фокусі на цей рік - зберегти економічне відновлення й зміцнювати економічну самодостатність", - наголосила Свириденко.

Ще у грулні у Мінекономіки очікували, що за підсумками 2024 року зростання ВВП України становитиме 4%.

Як повідомлялося,у третьому кварталі зростання ВВП уповільнилося до 2%. Водночас реальний ВВП України в другому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2023 року - на 3,7%.

У першому кварталі ВВП України порівняно з попереднім кварталом зріс на 1,2%, а а порівняно з першим кварталом 2023 року - на 6,5%, повідомляв Держстат.

У липні Національний банк України покращив прогноз зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте трохи погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках - до 4-5% на рік.