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Мінекономіки знизило оцінку зростання ВВП України минулого року до 3,6%
12:38 16.01.2025 |
Міністерство економіки оцінює зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2024 року на рівні 3,6%.
Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку 15 січня повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
"3,6% - очікується зростання ВВП за підсумками 2024 року, +0,6% - до цього зростання додала політика "Зроблено в Україні", - зазначила вона.
За словами Свириденко, український експорт торік зріс на 15,2% у грошовому вимірі, сягнувши $41,7 млрд.
Також урядовиця додала, що 67% доходів держави від усіх підприємств країни забезпечили критично важливі підприємства, які бронювали своїх працівників.
Крім того, держава отримала від приватизації в три рази більше від запланованого, і після закриття всіх угод 2024 року надходження від неї можуть сягнути 12 млрд грн.
"У фокусі на цей рік - зберегти економічне відновлення й зміцнювати економічну самодостатність", - наголосила Свириденко.
Ще у грулні у Мінекономіки очікували, що за підсумками 2024 року зростання ВВП України становитиме 4%.
Як повідомлялося,у третьому кварталі зростання ВВП уповільнилося до 2%. Водночас реальний ВВП України в другому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2023 року - на 3,7%.
У першому кварталі ВВП України порівняно з попереднім кварталом зріс на 1,2%, а а порівняно з першим кварталом 2023 року - на 6,5%, повідомляв Держстат.
У липні Національний банк України покращив прогноз зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте трохи погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках - до 4-5% на рік.
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