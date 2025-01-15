Україна за 11 місяців 2024 року збільшила експорт товарів на 16,5% до $38,4 мільярда - Держстат

Експорт товарів з України за січень-листопад 2024 року становив $38,4 мільярда, що на 16,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт товарів зріс на 11% - до $63,7 ммільярда.

Про це повідомила Державна служба статистики України, передає Укрінформ.

"За січень-листопад 2024 р. експорт товарів становив $38423,2 мільйона, або 116,5% порівняно із січнем-листопадом 2023 р., імпорт - $63662,1 мільйона., або 111,0%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що негативне сальдо склало $25,2 мільярда проти $24,4 мільярда. за аналогічний період минулого року. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,60 (за січень-листопад 2023 року - 0,58).

Серед груп товарів, експорт яких продемонстрував найбільше зростання, - електричні машини (+33,8%), чорні метали (+18,1%) та зернові культури (+16,5%). Також зріс експорт жирів та олій тваринного або рослинного походження (+3,8%).

Імпорт збільшився у категоріях: "електричні машини" (+36,6%), "реактори ядерні, котли, машини" (+24,8%) та "засоби наземного транспорту, крім залізничного" (+8,4%). Водночас обсяги імпорту нафти та продуктів її переробки скоротилися на 14,5%.

За даними Держстату, зовнішньоторговельні операції проводилися із партнерами зі 228 країн.