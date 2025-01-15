Міноборони торік акумулювало для потреб армії ₴680 мільярдів

Для потреб армії Міноборони у 2024 році акумулювало 680 млрд грн, із них 300 млрд були спрямовані для українських виробників.

Як передає Укрінформ, такі цифри назвав у телеефірі заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

«Міноборони за 2024 рік змогло акумулювати рекордну суму для забезпечення потреб армії, це приблизно 680 мільярдів гривень. Я вважаю, це реальний історичний показник, і при цьому 300 мільярдів були спрямовані саме на українських виробників», - розповів Кліменков.

Він додав, що таких результатів вдалося досягти завдяки запровадженню нових механізмів закупівель озброєння та співпраці з міжнародними партнерами.

Заступник міністра нагадав, що Міноборони започаткувало так звану данську модель підтримки українських виробників, виділивши вже понад 26 мільярдів гривень.

«Якщо говорити детальніше, то головна перевага цієї моделі полягає в тому, що іноземне фінансування буде відбуватися саме в Україні, для українських зброярів», - пояснив він, додавши, що нашу країну продовжують підтримувати в цьому питання Данія, Швеція, Литва, Норвегія, Ісландія, Канада.

Кліменков також повідомив, що на поточний рік Данія вже зарезервувала для закупівель на підтримку України 135 млн євро.

«Данія продовжує у 2025 році надавати стабільну підтримку та вже зарезервувала 135 мільйонів євро для подальших закупівель. Також очікується значний внесок від Норвегії - 43 мільйони євро. Окрім цього, ми розраховуємо отримати 1 мільярд євро від Європейського союзу за рахунок доходів від заморожених російських активів», - резюмував заступник міністра оборони.