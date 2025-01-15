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Уряд затвердив перелік посад держслужбовців, які зобов’язані знати англійську мову
12:18 15.01.2025 |
Кабінет Міністрів затвердив перелік посад держслужби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Затверджено, відповідно до ЗУ "Про застосування англійської мови в Україні", перелік посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою", - зазначив він.
Крім того, закріплено повноваження керівників державної служби в держорганах затверджувати переліки посад державної служби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою, в кожному конкретному державному органі.
Важливо, що цей перелік набере чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Як повідомлялося, у червні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про офіційний статус англійської мови в Україні. Так, держава забезпечує обов'язкове вивчення англійської мови та сприяє вивченню інших мов міжнародного спілкування в закладах освіти незалежно від форм власності.
Окрім цього, документ передбачає, що заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку.
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