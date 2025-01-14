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Пісторіус повідомив про роботу в рамках «Групи п'яти» над покращенням можливостей спільних підприємств в Україні
17:12 14.01.2025 |
Роботу над покращенням можливостей спільних підприємств в Україні, а також над розширенням співпраці між країнами ЄС, які працюють разом із Україною, ведуть у рамках країн європейської "Групи п'яти" (EU Big Five - Німеччина, Польща, Франція, Італія, Іспанія), заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"До березня, до наступної зустрічі в Парижі, ми працюємо над тим, як покращити можливості спільних підприємств в Україні, як розширити співпрацю між європейськими країнами, які працюють разом із Україною, вчитися на прикладах найкращої практики один в одного в невеликих робочих групах, щоб визначити, що робити далі, коли йдеться про підтримку України в тому, що їй потрібно", - сказав Пісторіус журналістам перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
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