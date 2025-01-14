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Україна відкрила 16 нових експортних сільгоспринків у 2024 році
16:56 14.01.2025 |
Співпраця Міністерства закордонних справ та Держпродспоживслужби дозволила українським експортерам отримати доступ до 16 нових іноземних ринків у 2024 році.
Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зазначається, що українська система контролю визнана ключовими торговельними партнерами, зокрема Китаєм, Канадою, США, країнами ЄС. Загалом за останні десять років проведено понад 30 відповідних міжнародних оцінок.
Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук підкреслив, що вітчизняний мед тепер можна експортувати до Китаю, а яєчні продукти - до Канади. Триває також співпраця з понад 60 країнами світу для експорту української продукції рослинного та тваринного походження.
Так, у 2024 році українські виробники отримали доступ до іноземних ринків для 16 груп товарів у дев'яти країнах:
* борошно з птиці/пір'я/рибного борошна до Держави Ізраїль;
* олії та жири для годування тварин до Держави Ізраїль;
* меду до Китайської Народної Республіки;
* морські та річкові водні тварини (риба, молюски, ракоподібні, голкошкірих, в тому числі вирощених в господарствах) та продукти з них до Держави Кувейт;
* м'ясо птиці та продукти з нього до Королівства Бахрейн;
* м'ясо механічного обвалювання з птиці до Боснії та Герцеговини ;
* яєчні продукти до Канади;
* консервовані корми для домашніх тварин до Республіки Албанія;
* жувальні предмети для домашніх тварин до Республіки Албанія ;
* непарнокопитні, зареєстровані для племінних та користувальних цілей до Республіки Молдова;
* напівфабрикати з м'яса птиці до Республіки Молдова;
* композитні продукти до Республіки Молдова;
* м'ясні продукти, призначені для споживання людиною до Республіки Молдова;
* ветеринарний сертифікат здоров'я для супроводу рептилій до Держави Ізраїль;
* м'ясні продукти, призначені для споживання людиною до Республіки Албанія;
* м'ясні продукти до Республіки Північна Македонія.
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