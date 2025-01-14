Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна відкрила 16 нових експортних сільгоспринків у 2024 році

 

Співпраця Міністерства закордонних справ та Держпродспоживслужби дозволила українським експортерам отримати доступ до 16 нових іноземних ринків у 2024 році.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що українська система контролю визнана ключовими торговельними партнерами, зокрема Китаєм, Канадою, США, країнами ЄС. Загалом за останні десять років проведено понад 30 відповідних міжнародних оцінок.

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук підкреслив, що вітчизняний мед тепер можна експортувати до Китаю, а яєчні продукти - до Канади. Триває також співпраця з понад 60 країнами світу для експорту української продукції рослинного та тваринного походження.

Так, у 2024 році українські виробники отримали доступ до іноземних ринків для 16 груп товарів у дев'яти країнах:

* борошно з птиці/пір'я/рибного борошна до Держави Ізраїль;

* олії та жири для годування тварин до Держави Ізраїль;

* меду до Китайської Народної Республіки;

* морські та річкові водні тварини (риба, молюски, ракоподібні, голкошкірих, в тому числі вирощених в господарствах) та продукти з них до Держави Кувейт;

* м'ясо птиці та продукти з нього до Королівства Бахрейн;

* м'ясо механічного обвалювання з птиці до Боснії та Герцеговини ;

* яєчні продукти до Канади;

* консервовані корми для домашніх тварин до Республіки Албанія;

* жувальні предмети для домашніх тварин до Республіки Албанія ;

* непарнокопитні, зареєстровані для племінних та користувальних цілей до Республіки Молдова;

* напівфабрикати з м'яса птиці до Республіки Молдова;

* композитні продукти до Республіки Молдова;

* м'ясні продукти, призначені для споживання людиною до Республіки Молдова;

* ветеринарний сертифікат здоров'я для супроводу рептилій до Держави Ізраїль;

* м'ясні продукти, призначені для споживання людиною до Республіки Албанія;

* м'ясні продукти до Республіки Північна Македонія.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2734
  0,0042
 0,01
EUR
 1
 43,3218
  0,1945
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2038  0,05 0,12 42,9888  0,02 0,04
EUR 43,3135  0,07 0,16 44,2038  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,00 0,00 42,3300  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес