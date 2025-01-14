Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 11 міс.-2024 зріс на 3,6% - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в
січні-листопаді 2024 року зросло на 3,6% порівняно з аналогічним
періодом 2023 року - до $25,239 млрд із $24,365 млрд, повідомила
Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.
Згідно з її даними, експорт товарів із України за окреслений період
збільшився на 16,5% - до $38,423 млрд, імпорт - на 11%, до $63,662 млрд.
Держстат уточнив, що в листопаді 2024 року порівняно з попереднім
місяцем сезонно скоригований обсяг експорту збільшився на 0,1% - до $3,5
млрд, імпорту - на 4,4%, до $6,27 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в листопаді-2024 було
від'ємним і становило $2,8 млрд, у жовтні минулого року воно також було
від'ємним - $2,5 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за 11 місяців 2024 року становив 0,6 (у січні-листопаді 2023 року - 0,58).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 228 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в січні-листопаді 2024 р.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, 11 міс. 2024 до 11 міс. 2023, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, 11 міс. 2024 до 11 міс. 2023, %
| Загалом
| 38423.2
| 116.5
| 63662.1
| 111
| Тварини, продукти тваринного походження
| 1501.2
| 119.8
| 1308.2
| 108.7
| Продукти рослинного походження
| 12501
| 119
| 1959.3
| 104.6
| - зернові культури
| 8692.3
| 116.5
| 100.4
| 90.2
| Жири тваринного та рослинного походження
| 5281
| 103.8
| 250.3
| 117.7
| Готові харчові продукти
| 3390.5
| 115.6
| 3305.9
| 112.8
| Мінеральні продукти
| 3114.3
| 139.4
| 8441.1
| 86
| Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки
| 182.4
| 48.3
| 8197.7
| 85.5
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 904.7
| 112.4
| 7286.2
| 107.2
| Фармацевтична продукція
| 294
| 118.4
| 2182.7
| 114.2
| Добрива
| 10.9
| 37.3
| 1079.6
| 90.6
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 323.7
| 108.1
| 3567.2
| 104.2
| Шкіряна сировина
| 95
| 136.1
| 236.4
| 100.7
| Деревина та вироби з неї
| 1371.9
| 97.1
| 207.8
| 108.1
| Маса з деревини чи ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 222.2
| 103.1
| 839.8
| 114.1
| Текстильні матеріали та вироби
| 568.3
| 170.1
| 2215.2
| 100.3
| Взуття
| 136.3
| 217.3
| 437.9
| 94.3
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 304.3
| 110
| 669.5
| 105.7
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 41.9
| 341.4
| 65.2
| 61.7
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 4131.3
| 114.3
| 3573.1
| 116.5
| - чорні метали
| 2872.6
| 118.1
| 1377.9
| 114.7
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 2919.6
| 117.8
| 13263.5
| 131
| Реактори ядерні, казани, машини
| 791.7
| 89.1
| 5959.1
| 124.8
| Електричні машини
| 2127.9
| 133.8
| 7304.5
| 136.6
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 391
| 123.7
| 8189.6
| 117.1
| Засоби наземного транспорту, окрім залізниць
| 81
| 87
| 6834.4
| 108.4
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 92.1
| 96.3
| 1561.5
| 122.9
| Різні промтовари
| 983.8
| 113
| 950.4
| 114.2
| Товари мистецтва
| 12.6
| 1260
| 32.7
| 4952.5
| Товари, придбані в портах
| 0.5
| 113.9
| 33.2
| 98.1
Дані
наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких точилися (точаться) бойові дії.
Дані: Держстат України