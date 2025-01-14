Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 11 міс.-2024 зріс на 3,6% - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-листопаді 2024 року зросло на 3,6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $25,239 млрд із $24,365 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

Згідно з її даними, експорт товарів із України за окреслений період збільшився на 16,5% - до $38,423 млрд, імпорт - на 11%, до $63,662 млрд.

Держстат уточнив, що в листопаді 2024 року порівняно з попереднім місяцем сезонно скоригований обсяг експорту збільшився на 0,1% - до $3,5 млрд, імпорту - на 4,4%, до $6,27 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в листопаді-2024 було від'ємним і становило $2,8 млрд, у жовтні минулого року воно також було від'ємним - $2,5 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за 11 місяців 2024 року становив 0,6 (у січні-листопаді 2023 року - 0,58).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 228 країн світу.



Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в січні-листопаді 2024 р.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, 11 міс. 2024 до 11 міс. 2023, % Імпорт, млн $ Імпорт, 11 міс. 2024 до 11 міс. 2023, % Загалом 38423.2 116.5 63662.1 111 Тварини, продукти тваринного походження 1501.2 119.8 1308.2 108.7 Продукти рослинного походження 12501 119 1959.3 104.6 - зернові культури 8692.3 116.5 100.4 90.2 Жири тваринного та рослинного походження 5281 103.8 250.3 117.7 Готові харчові продукти 3390.5 115.6 3305.9 112.8 Мінеральні продукти 3114.3 139.4 8441.1 86 Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки 182.4 48.3 8197.7 85.5 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: 904.7 112.4 7286.2 107.2 Фармацевтична продукція 294 118.4 2182.7 114.2 Добрива 10.9 37.3 1079.6 90.6 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 323.7 108.1 3567.2 104.2 Шкіряна сировина 95 136.1 236.4 100.7 Деревина та вироби з неї 1371.9 97.1 207.8 108.1 Маса з деревини чи ін. волокнистих целюлозних матеріалів 222.2 103.1 839.8 114.1 Текстильні матеріали та вироби 568.3 170.1 2215.2 100.3 Взуття 136.3 217.3 437.9 94.3 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 304.3 110 669.5 105.7 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 41.9 341.4 65.2 61.7 Недорогоцінні метали та вироби з них 4131.3 114.3 3573.1 116.5 - чорні метали 2872.6 118.1 1377.9 114.7 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 2919.6 117.8 13263.5 131 Реактори ядерні, казани, машини 791.7 89.1 5959.1 124.8 Електричні машини 2127.9 133.8 7304.5 136.6 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 391 123.7 8189.6 117.1 Засоби наземного транспорту, окрім залізниць 81 87 6834.4 108.4 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 92.1 96.3 1561.5 122.9 Різні промтовари 983.8 113 950.4 114.2 Товари мистецтва 12.6 1260 32.7 4952.5 Товари, придбані в портах 0.5 113.9 33.2 98.1

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точилися (точаться) бойові дії.

Дані: Держстат України