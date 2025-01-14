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Українці побоюються підвищення цін та зростання курсу долара

Українці побоюються підвищення цін та зростання курсу долара

 

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у грудні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 0,4 пункти та становить 71,1 п. Зріс Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища.

У грудні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 71,1 п., що на 0,4 п. вище за показник листопада.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився і складає 51,5 п., що на 1,2 п. нижче за рівень цього показника у листопаді. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зменшився на 0,2 п. та становить 47,6 п.;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 2,2 п. та становить 55,5 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у грудні зріс на 1,4 п. та складає 84,2 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 84,4 п., що на 3,5 п. вище за рівень цього показника у листопаді;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 0,9 п. та складає 65,2 п.;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 0,2 п. порівняно з минулим місяцем та складає 103 п.

У грудні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,9 п. та складає 120,9 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,8 п. та складає 189,5 п.. Індекс девальваційних очікувань зріс на 1,5 п. та складає 168,5 п.

«Кінець 2024 року без значних сюрпризів та змін в споживчих настроях населення України. Як поточне становище, так і економічні очікування населення України не показали значимих змін у порівнянні з листопадом. 2024-й рік характеризувався високою волатильністю індексів, але, загалом, рівень споживчої впевненості на початку року і наприкінці суттєво не відрізняються.» - коментують аналітики Info Sapiens.

Українці побоюються підвищення цін та зростання курсу долара
За матеріалами: Info Sapiens
Ключові теги: прогноз
 

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