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Артур Еш
Україна компенсуватиме судновласникам збитки через російські атаки
14:50 14.01.2025 |
Кабінет міністрів підготував порядок надання в 2025 році гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ та воєнних дій на території України, вітчизняним та іноземним судновласникам.
Відповідний проєкт урядової постанови оприлюднило Міністерство розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.
Проєкт передбачає надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Росії, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, а також створення сприятливих умов для забезпечення стабільного судноплавства в територіальному морі України та забезпечення роботи тимчасового морського шляху для експортно-імпортної логістики з/до українських морських портів Великої Одеси.
Як зауважили в Мінрозвитку, наразі згідно з усталеною практикою до стандартних виключень зі страхового покриття належать страхові випадки, які сталися під час надзвичайного, особливого чи воєнного стану, оголошеного органами влади в країні, або на території дії договору страхування. Відтак, у зв'язку з військовими ризиками на сьогодні відсутнє класичне покриття відповідних страхових виплат для суден, які слідують до північно-західної частини Чорного моря.
Для стабільної роботи морської логістики необхідна впевненість судновласників та іноземних партнерів у максимальному гарантуванні безпеки перевезень та отриманні компенсації від держави у випадку зазнання шкоди внаслідок збройної агресії РФ на морі.
Проєктом порядку пропонується встановити в 2025 році механізм надання гарантій компенсації шкоди операторам у разі заподіяння такої з 1 січня 2025 року під час перебування суден у територіальному морі України, у межах тимчасового морського шляху та в акваторіях відкритих морських портів (якщо вони зайшли до таких портів після 1 січня 2024 року), за умови, що судна перевозять невійськові вантажі до (з) таких портів України.
Наголошується, що згідно зі статтею 35 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» гарантії компенсації шкоди можуть надаватися у сумі до 2 млрд грн за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
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