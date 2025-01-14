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Держгеокадастр України визначив коефіцієнт індексації грошової оцінки земель за 2024 р.

14:23 14.01.2025 |

Економіка

 

Державна служба України з геодезії, картографії та кадастру визначила коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік, які становили 1,12, повідомила пресслужба відомства.

"Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель (пункт 289.2 статті 289 Податкового кодексу України)", - пояснили в Держгеокадастрі.

Згідно з повідомленням, оскільки індекс споживчих цін за 2024 рік становив 112%, згідно з вимогами Податкового кодексу України, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік визначено на рівні 1,12 (застосовується для всіх категорій земель та видів земельних угідь).

У відомстві також уточнили, що виписки, які були та будуть сформовані автоматично програмним забезпеченням Держземкадастру в період 1-16 січня 2025 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2024 рік, відповідно, значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих виписках, потребує перерахунку із застосуванням коефіцієнта індексації за 2024 рік.

З коефіцієнтами індексації грошової оцінки земель в Україні за 1996-2024 роки можна ознайомитися на сайті Держгеокадастру.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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