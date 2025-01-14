НБУ прогнозує зростання інфляції у перші місяці 2025 року

Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у 2024 році

У грудні 2024 року інфляція пришвидшилась до 12,0% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,4%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Фактична споживча інфляція в грудні 2024 року була вище прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2024 року. З одного боку, вагомим рушієм зростання цін та основною причиною відхилення цінової динаміки від прогнозу залишалися тимчасові чинники, передусім стрімке подорожчання продуктів харчування через нижчі врожаї. З іншого боку, відчутно посилився й фундаментальний ціновий тиск на тлі подальшого збільшення витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці. Певний вплив мали й ефекти від послаблення обмінного курсу гривні.

Сирі продукти харчування у 2024 році подорожчали на 13,2%

У грудні зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнилося порівняно з листопадом. Так, дещо повільніше зростали ціни на курятину й яйця на тлі розширення пропозиції, зокрема через потепління. Дещо повільніше зростали ціни на овочі та фрукти завдяки активізації імпорту. Натомість зростання цін на борошно, крупи та молоко пришвидшилося під впливом підвищення вартості сировини та виробничих витрат. А зниження цін на цукор і свинину сповільнилося.

У 2024 році базова інфляція пришвидшилася до 10,7%

Подорожчання оброблених продовольчих товарів за підсумками року становило 14,7% р/р. Пришвидшення зростання цін у грудні пояснюється збільшенням виробничих витрат, зокрема закупівельних цін на сировину, а також пожвавленням зовнішнього попиту. У результаті високими темпами зростали ціни на хліб, борошняні й кондитерські вироби, а також м'ясо- та молокопродукти. Також швидше зростали ціни на соняшникову олію під впливом низьких обсягів переробки. Курсові ефекти зумовили швидше подорожчання окремих імпортних товарів, зокрема чаю, риби й морепродуктів, а також кави і шоколаду, в тому числі з огляду на їх обмежену пропозицію на світових ринках.

Ціни на непродовольчі товари зросли у 2024 році на 4,1% р/р, передусім під впливом курсового чинника в попередні періоди. Однак ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

Темпи зростання вартості послуг за підсумками 2024 року становили 12,5%, пришвидшившись у грудні порівняно з листопадом. Так, швидше дорожчали послуги з охорони здоров'я, транспортні послуги, у тому числі експлуатації власних транспортних засобів, послуги зв'язку, відпочинку й культури, ресторанів та готелів, особистого догляду, страхування та фінансові послуги.

Адміністративно-регульовані ціни упродовж 2024 року зросли на 16,3%

У грудні 2024 року стрімкіше дорожчали тютюнові вироби, ймовірно через те, що виробники та імпортери завчасно піднімали ціни з огляду на очікуване підвищення акцизів у 2025 році. Зростали й ціни на окрему алкогольну продукцію внаслідок збільшення з грудня ставки акцизного податку для проміжних алкогольних продуктів та розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін для виноробної продукції. На динаміку цін на підакцизну продукцію впливали також курсові ефекти та заходи боротьби з тіньовою пропозицією. Пришвидшилося й зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання. Водночас мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

Темпи зростання цін на пальне за підсумками 2024 року становили 4,8%

У грудні зростання цін на пальне помірно пришвидшилося порівняно з листопадом. Крім вартості сировини та динаміки обмінного курсу, ціни на паливо визначали податкові й законодавчі зміни, а також активізація імпорту палива для накопичення запасів перед черговим підвищенням акцизів з 1 січня 2025 року.

У перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці, а також ефектів від послаблення обмінного курсу гривні.

Водночас НБУ очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ - 5% на горизонті політики. Зниженню інфляції сприятимуть, зокрема, заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск.

Нова інформація щодо цінової динаміки враховуватиметься під час ухвалення рішень із монетарної політики та в оновленому макроекономічному прогнозі. Оновлений макропрогноз, зокрема прогноз інфляції на 2025-2027 роки, буде оприлюднений 23 січня 2025 року під час пресбрифінгу за підсумками рішень Правління Національного банку. Детальніший - в Інфляційному звіті, який буде опублікований 30 січня 2025 року.