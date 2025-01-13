Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт Українським морським коридором за час його роботи досяг у грудні 93,3 млн тонн

17:32 13.01.2025 |

Економіка

 

Експорт Українським морським коридором за час його роботи з початку осені 2023 року сягнув у грудні 2024 року 93,3 млн тонн, повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

"Через Український морський коридор у вересні 2023 року - грудні 2024 року 3,5 тис. суднами перевезено понад 93,3 млн тонн вантажів різної номенклатури", - йдеться в повідомленні Міністерства в понеділок.

Повідомляється, що функціонування морського коридору забезпечує експорт української агропродукції до портів Африки, Азії, Європи та США.

Як повідомлялося, за перший рік роботи експорт морським коридором сягнув 75 млн тонн, з яких 50,1 млн тонн становила продукція українських аграріїв.

Також повідомлялося, що вантажообіг українських морських портів у 2024 році досяг 97 млн тонн.

В Україні після повномасштабного вторгнення РФ продовжують свою роботу лише шість морських портів: три порти "Великої Одеси" ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний") і три порти на річці Дунай: "Ізмаїл", "Рені", "Усть-Дунайськ".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2692
  0,0149
 0,04
EUR
 1
 43,1273
  0,4465
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1514  0,02 0,05 42,9700  0,02 0,04
EUR 43,3833  0,13 0,29 44,2662  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,00 0,00 42,3050  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес