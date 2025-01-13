Експорт Українським морським коридором за час його роботи досяг у грудні 93,3 млн тонн

Експорт Українським морським коридором за час його роботи з початку осені 2023 року сягнув у грудні 2024 року 93,3 млн тонн, повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

"Через Український морський коридор у вересні 2023 року - грудні 2024 року 3,5 тис. суднами перевезено понад 93,3 млн тонн вантажів різної номенклатури", - йдеться в повідомленні Міністерства в понеділок.

Повідомляється, що функціонування морського коридору забезпечує експорт української агропродукції до портів Африки, Азії, Європи та США.

Як повідомлялося, за перший рік роботи експорт морським коридором сягнув 75 млн тонн, з яких 50,1 млн тонн становила продукція українських аграріїв.

Також повідомлялося, що вантажообіг українських морських портів у 2024 році досяг 97 млн тонн.

В Україні після повномасштабного вторгнення РФ продовжують свою роботу лише шість морських портів: три порти "Великої Одеси" ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний") і три порти на річці Дунай: "Ізмаїл", "Рені", "Усть-Дунайськ".