Після скасування мораторію на відчуження сільгоспземель продали лише 3,4% ділянок - Мінагрополітики

В Україні з моменту скасування мораторію на відчуження сільськогосподарських земель продано лише 3,4% ділянок.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.

"Так, загальна площа земель, на які поширювався мораторій, - 17,5 млн га. З 01.07.2021 по 31.12.2024 продано лише 604 тис. га (198 337 ділянок)", - йдеться в повідомленні.

Коваль зауважив, що після скасування мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року продано лише 3,4% таких ділянок.

Протягом 2024 року вдалось продати 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га, а вартість одного гектара в середньому становила 1163 дол. Юридичні особи викупили 25 157 ділянок, площею 78 307 га, а вартість гектара сягнула 1 561 дол. Щодо фізичних осіб, то вони викупили 81 512 ділянок (242 353 га, ціна 1 га - 1 034 дол.)

Найбільші площі в 2024 році були продані в Полтавській (45 622 га), Одеській (33 024 га) та Дніпропетровській (30 623 га) областях. Найменші площі були продані у Волинській (818 га), Рівненській (909 га) та Івано-Франківській (1 094 га) областях.

Водночас найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89 744 грн), Львівській (71 390 грн) та Полтавській (66 232 грн) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33 981 грн), Миколаївській (34 033 грн) та Сумській (34 936 грн) областях.

«Отже, можемо говорити про те, що попри відкриття ринку землі, за 3,5 роки лише невеликий відсоток громадян скористалися правом відчужити свої земельні наділи. Хоча у 2024-му обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію», - зазначив Коваль.