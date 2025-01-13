Уряд виділив ще 5 мільярдів грн на «Зимову єПідтримку»

Уряд України виділив з резервного фонду держбюджету ще п'ять мільярдів гривень на реалізацію програми "Зимова єПідтримка". Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 13 січня.

"Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають гроші і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги", - написав глава уряду у Telegram.

Крім того, він заявив про вдосконалення механізму виплати грошей для людей, старших 60 років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці групи громадян можуть отримати тисячу гривень від держави через "Укрпошту".

За словами Шмигаля, також був врегульований алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму, що сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців.

Раніше у Кабміні та у правлячій партії "Слуга народу" стверджували, що гроші на фінансування програми візьмуть з бюджетних програм, які не встигають виконати до кінця 2024 року. "Це гроші міжнародних партнерів, які держава не має права пустити на армію", - наголошував нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін.

Зігдно з законом, резервний фонд дерджбюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету. Ці гроші можна спрямовувати, серед іншого, й на потреби сектору безпеки та оборони.

Заявки приймають до кінця лютого

Отримати допомогу в межах програми "Зимова єПідтримка" можна за допомогою мобільного застосунку "Дія" та картки "Національний кешбек", яку потрібно відкрити у одному із запропонованих банків. Заявки прийматимуться упродовж грудня 2024 - лютого 2025 року, а отримати тисячу можна через мобільний застосунок "Дія" (з 1 грудня), "Укрпошту" (з 4 грудня) та банки-партнери (з 10 грудня). Гроші можна буде витратити до кінця 2025 року.

8 січня у міністерстві економіки повідомили, що заявки на отримання допомоги подали вже 11,4 мільйона українців.