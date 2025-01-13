Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна залучив понад ₴11 мільйонів на приватизаційних аукціонах

15:51 13.01.2025 |

Економіка

 

Фонд державного майна України провів 6-10 січня шість успішних аукціонів, на яких залучив до бюджету 11,1 млн грн

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що усі торги відбулися у системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 55 учасників, у середньому по 9 за один об'єкт.

Найдорожчим лотом минулого тижня стала ветлікарня на Рівненщині, яка була реалізована за 4 млн грн при стартовій ціні у 15,5 тис. грн. За право власності на об'єкт змагався 21 учасник, що і дозволило об'єкту зрости у ціні у 258 разів.

Цього тижня команда ФДМУ запланувала проведення 17 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій єдині майнові комплекси ДП «Інформаційно - аналітичне агентство» та ДП «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2692
  0,0149
 0,04
EUR
 1
 43,1273
  0,4465
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1514  0,02 0,05 42,9700  0,02 0,04
EUR 43,3833  0,13 0,29 44,2662  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,00 0,00 42,3050  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес