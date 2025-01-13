Фонд держмайна залучив понад ₴11 мільйонів на приватизаційних аукціонах

Фонд державного майна України провів 6-10 січня шість успішних аукціонів, на яких залучив до бюджету 11,1 млн грн

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що усі торги відбулися у системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 55 учасників, у середньому по 9 за один об'єкт.

Найдорожчим лотом минулого тижня стала ветлікарня на Рівненщині, яка була реалізована за 4 млн грн при стартовій ціні у 15,5 тис. грн. За право власності на об'єкт змагався 21 учасник, що і дозволило об'єкту зрости у ціні у 258 разів.

Цього тижня команда ФДМУ запланувала проведення 17 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій єдині майнові комплекси ДП «Інформаційно - аналітичне агентство» та ДП «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд».